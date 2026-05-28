Haberler Yaşam Haberleri Eskişehir'de gece yarısı dehşet! Bıçaklı kavgada 16 yaşındaki çocuk yaralandı: Polis saldırganların peşinde
Giriş Tarihi: 28.05.2026 14:21 Son Güncelleme: 28.05.2026 14:27

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, yaşları 18'den küçük bir grup genç arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda bacağından bıçaklanarak kanlar içinde kalan 16 yaşındaki M.G., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olay yerinen kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Olay, gece saatlerinde Tepebaşı ilçesi Yenibağlar mahallesi Hacı Hüsnü sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yaşları 18'den küçük bir grup, sokak üzerine kavga etmeye başladı.

BACAĞINDAN BIÇAKLANDI

Gruptan bir kişi yanında bulundurduğu bıçak ile 16 yaşındaki M.G.'ye saldırdı. Bacağından yaralanan çocuk kanlar içinde yer yığıldı. Olayı gerçekleştiren şüpheli bahse konu noktadan koşarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. M.G. ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili polis çalışma başlattı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
