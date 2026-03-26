Haberler Yaşam Haberleri Eskişehir'de geceyi kana bulayan kaza! 1'i ağır 2 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 26.03.2026 08:56

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılardan motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Deliklitaş Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. Y.B.'nin kullandığı 14 BS 967 plakalı motosiklet, B.M. idaresindeki 26 UD 794 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

FECİ ÇARPIŞMADA 1'İ AĞIR 2 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Y.B. ile arkasındaki yolcu A.C. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Y.B.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

