Eskişehir’de geceyi kana bulayan kaza! 1’i ağır 2 kişi yaralandı

Kaza, saat 03.30 sıralarında Deliklitaş Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. Y.B.'nin kullandığı 14 BS 967 plakalı motosiklet, B.M. idaresindeki 26 UD 794 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.
FECİ ÇARPIŞMADA 1'İ AĞIR 2 KİŞİ YARALANDI
Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Y.B. ile arkasındaki yolcu A.C. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ YAŞAM SAVAŞI VERİYOR
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Y.B.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.