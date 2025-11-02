Haberler Yaşam Haberleri Eskişehir'de görenleri korkuttu: Aniden yere yığıldı!
Eskişehir'de yolun karşısına geçmeye çalışan bir gencin baygınlık geçirerek aniden yere yığılması çevredekileri korkuttu. Şeker hastası olduğu öğrenilen genç hastaneye kaldırıldı.

Akılalmaz olay, Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesi Haller Kavşağı'nda meydana geldi. Bahse konu kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan bir erkek şahıs, ilerlerken aniden yere yığıldı.

ŞEKER HASTASI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Şahsın düşme esnasında başını sert zemine çarptığı görüldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince, şeker hastası olduğu bildirilen yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Yaralı genç, ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

