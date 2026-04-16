Eskişehir’de iki grup birbirine girdi: 1 kişi bıçaklandı, 4 kişi darp edildi!

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Şüpheliler olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Furkan G.'nin ve diğer şahısların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışma neticesinde olayla ilgili kaçan şüpheliler kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan kavga esnasında bir kişinin de tabancayla ateş ettiği tespit edilirken, polis ekiplerince konuyla ilgili inceleme başlatıldı.