Haberler Yaşam Haberleri Eskişehir'de iki grup birbirine girdi: 1 kişi bıçaklandı, 4 kişi darp edildi!
Giriş Tarihi: 16.04.2026 10:38

Eskişehir'de iki grup birbirine girdi: 1 kişi bıçaklandı, 4 kişi darp edildi!

Eskişehir'de iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Yaşanan arbedede 1 kişi bıçakla, 4 kişi de darp sonucu yaralandı.

İHA Yaşam
Eskişehir’de iki grup birbirine girdi: 1 kişi bıçaklandı, 4 kişi darp edildi!
Olay, Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Arbedede kavgadaki gruplardan Mustafa Furkan G. vücudunun 4 yerinden bıçakla yaralanırken, Ercan G., Erhan Y., Şehmus T. ve Emin Ç. de darbedildi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Şüpheliler olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Furkan G.'nin ve diğer şahısların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışma neticesinde olayla ilgili kaçan şüpheliler kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan kavga esnasında bir kişinin de tabancayla ateş ettiği tespit edilirken, polis ekiplerince konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Kavgayı ayırmaya çalışan Ezel Atacan, "Ben bu şahıslarla karşılaştım, 'Kavga etmeyin gerek yok' dedim. Ayırmaya çalıştım, biri benim tanıdığımdı, onu çekmeye çalıştım. Konu neydi bilmiyorum. Bu taraftan bir grup geldi" dedi.

Eskişehir'de iki grup birbirine girdi: 1 kişi bıçaklandı, 4 kişi darp edildi!
