Eskişehir’de ilaçlanan evde sessizlik! Annesi haber alamayınca ekipler eve geldi! Gerçek bambaşka çıktı...

Olay, Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi'nde bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre G.A. (18) isimli üniversite öğrencisinden haber alamayan şehir dışındaki annesi durumu polise bildirdi.
İLAÇLAMA ŞÜPHESİ ALARMA GEÇİRDİ
Öğrencinin ikamet ettiği dairenin, daha önceden ilaçlandığı bilgisi üzerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri harekete geçti. Adrese gelen ekipler kapıyı ısrarla çalmasına rağmen öğrenciye ulaşamadı.
MÜZİK DİNLERKEN UYUYAKALDI
Uzun uğraşlar sonunda kapıyı kırmaya hazırlanan ekiplere G.A. kapıyı açtı. Şahsın kulaklıkla müzik dinlerken uyuyakaldığı ve çalınan zili bundan dolayı duymadı öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçirilen öğrenci, ekiplerden özür diledi.