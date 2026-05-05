Haberler Yaşam Haberleri Eskişehir'de ilaçlanan evde sessizlik! Annesi haber alamayınca ekipler eve geldi! Gerçek bambaşka çıktı...
Giriş Tarihi: 5.05.2026 11:16

Eskişehir'de ilaçlanan evde sessizlik! Annesi haber alamayınca ekipler eve geldi! Gerçek bambaşka çıktı...

Eskişehir’de daha önceden ilaçlanan evde yaşayan ve şehir dışındaki annesinin kendisinden haber alamaması üzerine polise haber verdiği 18 yaşındaki üniversite öğrencisinin, kulaklıkla müzik dinlerken uyuyakaldığı öğrenildi.

İHA Yaşam
Eskişehir’de ilaçlanan evde sessizlik! Annesi haber alamayınca ekipler eve geldi! Gerçek bambaşka çıktı...
  • ABONE OL

Olay, Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi'nde bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre G.A. (18) isimli üniversite öğrencisinden haber alamayan şehir dışındaki annesi durumu polise bildirdi.

İLAÇLAMA ŞÜPHESİ ALARMA GEÇİRDİ

Öğrencinin ikamet ettiği dairenin, daha önceden ilaçlandığı bilgisi üzerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri harekete geçti. Adrese gelen ekipler kapıyı ısrarla çalmasına rağmen öğrenciye ulaşamadı.

MÜZİK DİNLERKEN UYUYAKALDI

Uzun uğraşlar sonunda kapıyı kırmaya hazırlanan ekiplere G.A. kapıyı açtı. Şahsın kulaklıkla müzik dinlerken uyuyakaldığı ve çalınan zili bundan dolayı duymadı öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçirilen öğrenci, ekiplerden özür diledi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ESKİŞEHİR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Eskişehir'de ilaçlanan evde sessizlik! Annesi haber alamayınca ekipler eve geldi! Gerçek bambaşka çıktı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA