Eskişehir'de inanılmaz dolandırıcılık: "Evladım" dedi 16 milyon TL dolandırıldı! 11 icrayla ortada kaldı





"YAKLAŞIK 16 MİLYON TÜRK LİRASI ZARARIM, 11 TANE İCRAM VAR"

Kendisine çok sayıda icra geldiğini belirten Kaptan, "Şu anda oturmuş olduğum evi ipotek yaptığını bilmiyordum, öğrenince şok oldum. Psikolojim bozuldu, her hafta psikoloğa gidiyorum. En az 10 kişiyi daha dolandırmış. Dört dairem vardı, 140 metrekare arsam, 40 bin dolar param vardı. Bana tapuda, 'İşleminiz ne?' diye sormadılar. Ben bu kişiye vasilik vermemiştim. Yaklaşık 16 milyon Türk Lirası zararım, 11 tane icram var. Yaşananların ardından evlatlarımla da aram bozuldu" şeklinde konuştu. Hacer Kaptan, dolandırıcılık olaylarına karıştığı iddia edilen şahsın polis ekiplerince farklı bir ilde yakalandığını ve şu anda başka suçtan cezaevinde yattığını söyledi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör