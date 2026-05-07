Eskişehir'de inanılmaz dolandırıcılık: "Evladım" dedi 16 milyon TL dolandırıldı! 11 icrayla ortada kaldı

İddiaya göre, yıllarca Almanya'nın Münih kentinde yaşamını sürdüren 3 çocuk annesi Hacer Kaptan, yaklaşık 8 yıl önce Eskişehir'e geri döndü. Tunalı Mahallesi'ndeki dairesine yerleşen Kaptan, o tarihlerde gittiği bir lokantada İ.G. isimli şahısla tanıştı. Kaptan, zaman içerisinde oğlu gibi görüp dükkan açtığı ve maddi destek sağladığı İ.G. tarafından yaklaşık 16 milyon TL dolandırıldığını öne sürdü. Güveninin kötüye kullanılması yoluyla ipotek edilen evinde kedileriyle birlikte yaşamını sürdüren talihsiz kadın, başına gelenlerin ardından öz evlatlarıyla da arasının bozulduğunu söyledi.
"ANNE-OĞUL GİBİYDİK, DAĞ GİBİ ARKAMDA DURUYORDU"
Yaklaşık 48 sene boyunca birçok farklı iş yaparak gurbette çalıştığını söyleyen Hacer Kaptan, "Beş çocuk annesiydim, 2'si vefat etti, 3'ü şu an Almanya'da. Oradaki domuz kokusunu, her gün çalan kilise çanını duymak istemediğim için buraya geldim. Burada komşumuzun lokantasında tesadüfen İ.G. diye bir çocukla tanıştım. Efendiydi, dürüsttü ama sonradan kendini dağıttı. Ara sıra bana uğruyordu, 'Anne ne yapıyorsun?' diye soruyordu. Anne-oğul gibiydik, dağ gibi arkamda duruyordu" dedi.
"ÇOĞU İNSANIN ÖZ EVLATLARINA YAPAMADIĞINI BEN ONA YAPTIM"
Oğlu gibi gördüğü İ.G.'ye banka hesaplarını verdiğini ve bir dükkan açtığını dile getiren Kaptan, "Yaptığı iş zordu, ayakları falan yaralıydı, işsiz kaldığı için dükkân açtık. Arabalar aldık, onları sattı. Kumara mı verdi, ne yaptı hiç bilmiyorum. Çoğu insanın öz evlatlarına yapamadığını ben ona yaptım. Öz evladım yerine koydum onu" ifadelerini kullandı.
"KAÇIP GİTTİKTEN SONRA DOLANDIRILDIĞIMI ANLADIM"
Hacer Kaptan, bahse konu şahsın kendisi adına borçlandığını öne sürdü. Şahsın aldığı parayı yine kendisine ait olan İBAN'a atıp başka hesaplara transfer ettiğini iddia eden Kaptan, şunları söyledi:
"Mesela tefeciden aldığı para benim hesabıma geliyor, o hesaptan bir pavyondan tanıdığı kızın hesabına gönderiyor. Hesaplar aracılığıyla da parayı geçiriyor. O kaçıp gittikten sonra dolandırıldığımı anladım. Bir de o sürede 3 aylığına biriyle evlilik yaptı. Kadının cipini, iki dairesin, 1 milyon TL parasını aldı, onu da bıraktı. Bu kişi 17 Ağustos 2025 tarihinde kaçtı."
"YAKLAŞIK 16 MİLYON TÜRK LİRASI ZARARIM, 11 TANE İCRAM VAR"
Kendisine çok sayıda icra geldiğini belirten Kaptan, "Şu anda oturmuş olduğum evi ipotek yaptığını bilmiyordum, öğrenince şok oldum. Psikolojim bozuldu, her hafta psikoloğa gidiyorum. En az 10 kişiyi daha dolandırmış. Dört dairem vardı, 140 metrekare arsam, 40 bin dolar param vardı. Bana tapuda, 'İşleminiz ne?' diye sormadılar. Ben bu kişiye vasilik vermemiştim. Yaklaşık 16 milyon Türk Lirası zararım, 11 tane icram var. Yaşananların ardından evlatlarımla da aram bozuldu" şeklinde konuştu. Hacer Kaptan, dolandırıcılık olaylarına karıştığı iddia edilen şahsın polis ekiplerince farklı bir ilde yakalandığını ve şu anda başka suçtan cezaevinde yattığını söyledi.