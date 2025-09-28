Eskişehir’de kan donduran cinayet! Yaşlı adamı keresteyle döverek öldürdü

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saat 19.25 sıralarında Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Yenibağlar Mahallesi Yorulmaz Sokak'ta iddiaya göre aralarında husumet bulunan Aydın K. (47) ile Hasan Hüseyin Dogruk (60) arasında kavga çıktı. Aydın K.'nin kereste ile darbderek ağır yaraladığı Dogruk, ambulansla kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne hayatını kaybetti.

YAŞLI ADAMI ÖLDÜREN AYDIN K., TUTUKLANDI

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan Aydın K., bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelinin çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı öğrenildi.