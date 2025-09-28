Haberler Yaşam Haberleri Eskişehir'de kan donduran cinayet! Yaşlı adamı keresteyle döverek öldürdü
Giriş Tarihi: 28.9.2025 19:45

Eskişehir'de kan donduran cinayet! Yaşlı adamı keresteyle döverek öldürdü

Eskişehir'de husumetlisi olduğu iddia edilen adamı kereste ile darbderek öldüren şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

İHA
Eskişehir’de kan donduran cinayet! Yaşlı adamı keresteyle döverek öldürdü

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saat 19.25 sıralarında Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Yenibağlar Mahallesi Yorulmaz Sokak'ta iddiaya göre aralarında husumet bulunan Aydın K. (47) ile Hasan Hüseyin Dogruk (60) arasında kavga çıktı. Aydın K.'nin kereste ile darbderek ağır yaraladığı Dogruk, ambulansla kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne hayatını kaybetti.

YAŞLI ADAMI ÖLDÜREN AYDIN K., TUTUKLANDI

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan Aydın K., bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelinin çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Eskişehir'de kan donduran cinayet! Yaşlı adamı keresteyle döverek öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz