Haberler Yaşam Haberleri Eskişehir’de kırmızı ışıkta duran araca arkadan çarptı: 5 yaralı!
Giriş Tarihi: 16.03.2026 18:04

Eskişehir'de meydana gelen olayda, otomobil kırmızı ışıkta duran araca arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan araç yayaların arasında dalarken, 5 kişi yaralandı. Kazaya neden olan otomobilin sürücüsü İrem A.'ya 5 bin lira para cezası kesilirken, ehliyetine 60 gün süre ile el konuldu.

Kaza, Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İrem A. (25) idaresindeki otomobil, kırmızı ışık yanınca önünde duran Eren E.'nin (26) kullandığı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, karşıya geçmek için kaldırımda bekleyen yayaların arasına daldı. Kazada Ömür T., Durna G., Zafer T., Satı S. ve Cüneyt M. yaralandı.

İhbarla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yolun karşısına geçmek için bekleyen engelli bir vatandaşın tekerlekli sandalyesi de kazada zarar gördü. Kazaya neden olan otomobilin sürücüsü İrem A.'ya 5 bin lira para cezası kesilirken, ehliyetine 60 gün süre ile el konuldu.

