Eskişehir’de komşu dehşeti! 86 yaşındaki hasta adamı merdivenden atıp darp ettiler





"BU ÇOCUĞU NASIL SERBEST BIRAKIYORLAR?"

İbrahim Akça'nın damadı Zafer Ersoy, "Babamın yan komşusu var. Bu çocuk uyuşturucu bağımlısı. İçtiği zaman ne yaptığını bilmiyor. Bu çocuğun infazı var, hakkında bir sürü şikayet var. Dosyaları var bir sürü. Annem alışveriş yapmaya gidiyor, babam evde tek başına. Burada alkol alıyorlar, alkol aldıktan sonra geliyor kapıya tekmeyi vuruyor. Babam içeride yatıyor, 'Ne oldu' diye kapıya çıkıyor. Merdivenler var, merdivenlerden tutuyor aşağıya atıyor. Kaburgası kırık, iki elinde dikiş, kafasında, gözünde morluklar, şişlikler var. Buradaki komşular, esnaf Allah razı olsun hastaneyi, polisi arıyorlar. Ambulans geliyor, babamı hastaneye götürüyor. Darp raporu falan alıyorlar. Bu şahsiyeti de alıp karakola götürüyorlar. Karakolda ifade alıyorlar, biz hastaneden çıkmadan önce bırakıyorlar. Bu nasıl bir adalet, nasıl bir sistem ben anlamadım. Şimdi ben buna bir tokat vursam beni alır içeriye atarlar. Bu çocuğun infazı var, bir sürü dosyası var, hakkında şikayet var. Bu çocuğu nasıl serbest bırakıyorlar? 86 yaşında, zaten hasta bir adam, bir ayağı çukurda. Bu adama sen nasıl vuruyorsun" diyerek duruma tepki gösterdi.