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Giriş Tarihi: 6.07.2026 01:16

Eskişehir'de komşuların park kavgası kanlı bitti! Yaralılar var

Eskişehir’in Çifteler ilçesinde iki komşu arasında çıkan hurdacı aracı park etme tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Olayda kurşunların hedefi olan komşu ağır yaralanırken, sokaktan geçen 12 yaşındaki Suriye uyruklu bir çocuk da bacağından vuruldu.

İHA
Eskişehir’de komşuların park kavgası kanlı bitti! Yaralılar var
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Olay, Çifteler ilçesinde Erbap Mahallesi Güler Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aralarında önceden husumet bulunan iki komşu arasında, hurda aracını park mevzusundan dolayı tartışma çıktı.

Kavga sırasında taraflardan biri, evinden aldığı silahı ile tartıştığı komşusu C.A'ya ateş açtı. Vurulan C.A., karın bölgesinden yaralandı. Seken kurşunlardan biri ise o sırada sokaktan geçen Suriye uyruklu 12 yaşındaki M.B'ye bacağına isabet etti.

Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu, C.A.'nın ise durumunun ağır olduğu, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kavgaya taraf A.Y. isimli şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ESKİŞEHİR

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Eskişehir'de komşuların park kavgası kanlı bitti! Yaralılar var
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