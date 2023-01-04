Eskişehir’de Ne Yenir? Eskişehir’in En Meşhur Yemeği, Yöresel Yiyecekleri ve Tatlıları

Eskişehir'de ne yenir dediğimizde unla yapılan yemeklerin yanında haşhaş ve cevizle yapılan ekmekleri de bilmekte fayda var. Eskişehir'in en meşhur yemekleri arasında haşhaşlı, cevizli ekmek ve haşhaşlı bükme de vardır. Eskişehir'in meşhur yemekleri arasındaki bu en ünlü yemekler bölgede sık rastlanan tahıllarla yapılmaktadır. Olası bir ziyarette ya da mutfağınızı bu yemeklerle zenginleştirmek istediğinizde Eskişehir'deki yöresel yemekler sizi tatmin edecektir.

Eskişehir'in Yöresel Yiyecekleri

Bir şehri gezmeye gittiğimizde oranın tarihsel mimari yapısının yanında yöresel yemekleri de bizim için çok önemlidir. Çünkü bir yeri tarihi yapısı için gezmenin yanında biraz da yöresel lezzetleri için ziyaret ederiz. Anadolu'nun gözde şehirlerinden olan Eskişehir de hem mimari yapısıyla gözlerimizi doyururken, yöresel lezzetleriyle de damak tadımız zenginleştirecektir. Damak zevkimizi ve mutfağımızı zenginleştirmek için Eskişehir'in yöresel yemeklerini öğrenmekte fayda var. Eskişehir'in en meşhur yöresel yemekleri: çiğ börek, balaban köfte, haşhaşlı ekmek, cevizli ekmek, haşhaşlı bükme yufkalı büryan, kıygaşa ve kavurma börektir.

Eskişehir'in Yöresel Tatlıları

Güzel yöresel bir yemeğin üzerine lezzetli bir tatlıya ne dersiniz? Eskişehir yöresel yemeklerinde olduğu gibi yöresel tatlılarda da özgün lezzetler sunuyor. Eskişehir'in meşhur tatlıları arasında: met helvası, halkalı şeker ve Sivrihisar baklavasını sayabiliriz. Porsuk çayının çevresine kurulan her restoranda bu lezzetlere sıklıkla rastlayabilirsiniz.