Haberler Yaşam Haberleri Eskişehir'de okullar tatil mi, yok mu? Valilikten açıklama! 13 Ocak Salı Eskişehir'de okullar kapalı mı?
Giriş Tarihi: 13.01.2026 00:23

Eskişehir'de okullar tatil mi, yok mu? Valilikten açıklama! 13 Ocak Salı Eskişehir'de okullar kapalı mı?

Eskişehir’de yarın okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler 13 Ocak Salı günü için eğitim-öğretimin devam edip etmeyeceğini araştırırken, gözler Valilikten yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, Eskişehir’de yarın okullar tatil mi, okul var mı?

Eskişehir’de okullar tatil mi, yok mu? Valilikten açıklama! 13 Ocak Salı Eskişehir’de okullar kapalı mı?
  • ABONE OL

Eskişehir'de binlerce öğrenci ve veli, yarın okula gidilip gidilmeyeceğini araştırmaya başladı. Hava koşullarına ilişkin yapılan değerlendirmeler sürerken, Eskişehir Valiliği'nden yapılacak resmi açıklama bekleniyor. Peki, Eskişehir'de yarın okullar tatil mi?

YARIN ESKİŞEHİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde olumsuz hava şartları sebebiyle okulların 1 gün tatil edildiği açıklandı

Bölge genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de kar yağışı ve buzlanma meydana gelirken, Mihalıççık ilçesinde okullar tatil edildi. Mihalıççık Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı, buzlanma ve hava muhalefetinden dolayı 13 Ocak 2026 (Salı) günü ilçemiz genelindeki okulların 1 gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir" denildi.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Eskişehir'de okullar tatil mi, yok mu? Valilikten açıklama! 13 Ocak Salı Eskişehir'de okullar kapalı mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz