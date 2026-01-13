Eskişehir’de okullar tatil mi, yok mu? Valilikten açıklama! 13 Ocak Salı Eskişehir’de okullar kapalı mı?

Bölge genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de kar yağışı ve buzlanma meydana gelirken, Mihalıççık ilçesinde okullar tatil edildi. Mihalıççık Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı, buzlanma ve hava muhalefetinden dolayı 13 Ocak 2026 (Salı) günü ilçemiz genelindeki okulların 1 gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir" denildi.