Eskişehir’de rüşvet operasyonu: 8 kişi tutuklandı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu, rüşvet almak, vermek ve aracılık etmek suçlarına ilişkin soruşturma başlattı.

FİRARİ 1 KİŞİ ARANIYOR

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin savcılık talimatıyla düzenlediği operasyonda; aralarında kamu hastanesinde görevli 10 doktor, 3 hastane çalışanı, 14'ü cezaevinde hükümlü olmak üzere toplam 32 şüpheli, gözaltına alındı. Gözaltındaki 32 şüpheliden 1'nin teslim olduğu belirtilirken, firari 1 kişi aranıyor.

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu tamamlanarak Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan 2'si doktor 1'i hastane çalışanı, 4'ü hükümlü 8 şüpheli tutuklandı. 10 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı, diğerleri işlemlerinin ardından serbest kaldı.