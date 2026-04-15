Haberler Yaşam Haberleri Eskişehir'de silahlı dehşet: İki grup birbirine girdi! 1 yaralı, 3 gözaltı
Giriş Tarihi: 15.04.2026 09:29

Eskişehir’de husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi sırtından vurularak yaralandı. Olay yerinden araçla kaçan 3 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

  • ABONE OL

Olay, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Uluselvi Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine açılan ateş sonucu 41 yaşındaki C.İ., sırt kısmına isabet eden mermiyle yaralandı. Yaralı C.İ., kendi imkanlarıyla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne giderek tedavi altına alındı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Ekiplerin titiz çalışması neticesinde, olayda kullanılan araç ve içerisindeki şüpheliler Y.İ. (25), S.A. (20) ve S.A. (20) kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz