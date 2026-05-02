Eskişehir'de sır olay: Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu!
Giriş Tarihi: 2.05.2026 14:43

Eskişehir'de yakınlarının haber alamadığı Nazım Aydoğmuş (65), yalnız kaldığı evinde ölü bulundu.

Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi Canlar Sokak'taki 2 katlı evin 1'inci katında yalnız oturan 2 çocuk babası Nazım Aydoğmuş'un yakınları, kendisinden haber alamadı. Evi kontrole gelen yakınları, kendilerinde bulunan anahtarla içeri girdiklerinde Aydoğmuş'u hareketsiz yatarken buldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde, Aydoğmuş'un hayatını kaybettiği belirlendi. Nazım Aydoğmuş'un cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Aydoğmuş'un kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Nazım Aydoğmuş'un şüpheli ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
