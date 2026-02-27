Eskişehir’de sır olay:7’nci kattan atlayan adamın evinde bulundu! Meğer eşinin cansız bedeni günlerdir...

Tepebaşı ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde Mehmet Karabulut, evinin 7'nci katın penceresinden atlayarak 2'nci kattaki tenteye ardından bahçeye düşerek dizinden yaralandı. Komşuların ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
EVDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Mehmet Karabulut'un düştüğü yeri görebilmek için atladığı eve giren polis ekipleri, Karabulut'un eşi Sevim Özdemir'i hareketsiz yatarken buldu. İncelemede; Sevim Özdemir'in birkaç gün önce hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Karabulut ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
'BALIK YİYİP, AYRAN İÇMİŞTİK'
Edinilen bilgilere göre, hastaneye sedye ile taşındığı esnada kendisine yöneltilen "Karın ölmüş bilgin var mı" sorusuna cevap veren Mehmet K.'nın, "Sahurda balık yiyip ayran içmiştik, ondan zehirlenmiş olabilir" dediği iddia edildi. Mehmet K.'nın kaldırıldığı Yunus Emre Hastanesi'nde 'kırmızı alan'da tedavi altına alındığı öğrenildi.
"ADAMIN DÜŞME SESİNE UYANDIK"
Mehmet K.'nın komşusu Engin Sahur, olay anını anlatarak, "Gürültüye uyandık, bayağı bir yüksek gürültü geldi. Dedik herhalde çocuklar düştü. Çünkü apartmanda hep çocuklar var. Baktık hiçbir yerde bir şey yok. Arka tarafta bir sundurma var birinci katın. Onun üzerine düşmüş. Eşine haber verdiniz mi falan diye konuşuldu. Meğer eşi de ölmüş" ifadelerini kullandı.