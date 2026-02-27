Haberler Yaşam Haberleri Eskişehir'de sır olay:7'nci kattan atlayan adamın evinde bulundu! Meğer eşinin cansız bedeni günlerdir...
Giriş Tarihi: 27.02.2026 11:53 Son Güncelleme: 27.02.2026 11:59

Eskişehir'de Mehmet Karabulut (58), oturduğu apartmanın 7'nci katındaki evinin penceresinden atladı. Karabulut yaralanırken; eve giren polis, eşi Sevim Özdemir'in (50) cansız bedeni ile karşılaştı. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı. Hastanelik olan kocası Mehmet K.'nın, "Sahurda balık yiyip ayran içmiştik ondan zehirlenmiş olabilir" dediği iddia edildi.

Tepebaşı ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde Mehmet Karabulut, evinin 7'nci katın penceresinden atlayarak 2'nci kattaki tenteye ardından bahçeye düşerek dizinden yaralandı. Komşuların ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

EVDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Mehmet Karabulut'un düştüğü yeri görebilmek için atladığı eve giren polis ekipleri, Karabulut'un eşi Sevim Özdemir'i hareketsiz yatarken buldu. İncelemede; Sevim Özdemir'in birkaç gün önce hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Karabulut ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sevim Özdemir'in şüpheli ölümü ile ilgili soruşturma başlatılırken, cansız bedeni Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Özdemir'in kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi. Soruşturma sürüyor.

'BALIK YİYİP, AYRAN İÇMİŞTİK'

Edinilen bilgilere göre, hastaneye sedye ile taşındığı esnada kendisine yöneltilen "Karın ölmüş bilgin var mı" sorusuna cevap veren Mehmet K.'nın, "Sahurda balık yiyip ayran içmiştik, ondan zehirlenmiş olabilir" dediği iddia edildi. Mehmet K.'nın kaldırıldığı Yunus Emre Hastanesi'nde 'kırmızı alan'da tedavi altına alındığı öğrenildi.

"ADAMIN DÜŞME SESİNE UYANDIK"

Mehmet K.'nın komşusu Engin Sahur, olay anını anlatarak, "Gürültüye uyandık, bayağı bir yüksek gürültü geldi. Dedik herhalde çocuklar düştü. Çünkü apartmanda hep çocuklar var. Baktık hiçbir yerde bir şey yok. Arka tarafta bir sundurma var birinci katın. Onun üzerine düşmüş. Eşine haber verdiniz mi falan diye konuşuldu. Meğer eşi de ölmüş" ifadelerini kullandı.

