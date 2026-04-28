Eskişehir’de su arıtma tesisinin elektrik panosunda yangın

Yangın, Alpu yolu üzerinde bulunan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne ait su arıtma tesislerinde meydana geldi.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Edinilen bilgilere göre, tesiste siloların yanındaki bina içerisindeki elektrik panolarından dumanlar yükselmeye başladı. Çalışanların durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Olayda dumandan etkilenen veya yaralanan olmaması ise sevindirdi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör