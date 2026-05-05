Giriş Tarihi: 5.05.2026 04:21

Eskişehir’de şüpheli ölüm! Cansız bedeni yalnız kaldığı evde bulundu

Eskişehir'de komşularının haber alamadığı İran uyruklu 1 çocuk babası Mehdi Bakhtiari (44), yalnız kaldığı evinde ölü bulundu.

DHA
Tepebaşı ilçesine bağlı Merkez Yeni Mahallesi'nde 7 katlı evin 4'üncü katında yalnız kalan Mehdi Bakhtiari'nin komşuları, kendisinden bir süre haber alamadı. Evi kontrole gelen komşular, kapıyı açan olmayınca sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde Bakhtiari'yi hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Bakhtiari'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ölümü şüpheli bulunan Bakhtiari'in cansız bedeni, polis ve savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Bakhtiari'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Mehdi Bahktiari'nin şüpheli ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

#ESKİŞEHİR #İRAN

