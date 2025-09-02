Haberler Yaşam Haberleri Eskişehir'de şüpheli ölüm! Yol kenarındaki aracın içinde bulundu
Giriş Tarihi: 2.9.2025 13:21

Eskişehir'de yol kenarındaki ticari taksinin içinde cansız bedeni bulunan 44 yaşındaki V.M.'nin, şüpheli ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı. Aracın egzoz dumanı ile zehirlenerek hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

İHA
Şüpheli olay, Şarhöyük Mahallesi Hatboyu 2 Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ticari taksi içerisinde hareketsiz şahsı gören vatandaşlar, durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Araç kapısı açıldıktan sonra yapılan incelmelerde 44 yaşındaki V.M. isimli şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Şahsın, içinde bulunduğu aracın egzoz dumanı ile zehirlenerek hayatını kaybettiği tahmin edildiği öğrenildi. Şüpheli şekilde hayatını kaybeden şahsın ölümüyle ilgili polis inceleme başlatıldı.
