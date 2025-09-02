Eskişehir’de şüpheli ölüm! Yol kenarındaki aracın içinde bulundu

Şüpheli olay, Şarhöyük Mahallesi Hatboyu 2 Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ticari taksi içerisinde hareketsiz şahsı gören vatandaşlar, durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Araç kapısı açıldıktan sonra yapılan incelmelerde 44 yaşındaki V.M. isimli şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Şahsın, içinde bulunduğu aracın egzoz dumanı ile zehirlenerek hayatını kaybettiği tahmin edildiği öğrenildi. Şüpheli şekilde hayatını kaybeden şahsın ölümüyle ilgili polis inceleme başlatıldı.