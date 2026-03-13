Haberler Yaşam Haberleri Eskişehir'de yasa dışı bahis çetesine operasyon: 8.7 Milyar liralık gelir elde etmişler
Eskişehir'de yasa dışı bahis çetesine operasyon: 8.7 Milyar liralık gelir elde etmişler

Eskişehir’de yasadışı bahisle 8.7 milyar liralık gelir elde ettikleri düşünülen şebekeye operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 56 kişi gözaltına alındı. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan dev operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürerken çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

Eskişehir'de yasa dışı bahis çetesine operasyon: 8.7 Milyar liralık gelir elde etmişler
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının desteğiyle Eskişehir merkezli Adana, Adıyaman, Antalya, Batman, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Sinop, Şırnak, Tekirdağ ve Yalova'da yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçları kapsamında çalışma gerçekleştirildi.

Polis belirlediği adreslere düzenlediği operasyonlarda "yasa dışı bahis oynatma", "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan gelirlerin aklanması" suçlarından 56 zanlıyı yakaladı. Şüphelilerin bahsi geçen suçlardan 8,7 milyar lira gelir elde ettikleri, bu tutarın 1,2 milyar liralık işlem hacminin 8 ayrı şirket üzerinden gerçekleştiği tespit edildi. Operasyonda çok sayıda dijital materyale ve banka kartlarına el konuldu. Gözaltına alınan zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Eskişehir'de yasa dışı bahis çetesine operasyon: 8.7 Milyar liralık gelir elde etmişler
