Eskişehir’de yaşlı kadın banyoda ölü bulundu!

Giriş Tarihi: 16.05.2026 22:22

Eskişehir'de meydana gelen olayda, 71 yaşındaki Hatice Özsoy evinin banyosunda ölü olarak bulundu. Yapılan incelemelerde küçük bir tüpten gaz sızıntısı olduğu tespit edilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Olay, Odunpazarı ilçesi Altınok Sokak üzerinde bulunan iki katlı bir binanın zemin katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgileye göre, dairede tek başına yaşıyan 71 yaşındaki Hatice Özsoy'un dairesinden gelen gaz kokuları komşuları tarafından farkedildi.

Özsoy'dan haber alınamaması üzerine ,komşuları kapıyı kırarak bahse konu daireye girdi. Yoğun gaz kokusundan dolayı komşuları durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine girenve daireye giren ekipler banyoda Hatice Özsoy'u hareketsiz yatarken buldu.

Yapılan kontrollerde Özsoy'un hayatını kaybettiği belirlendi. Hatice Özsoy'un evde tek yaşadığı, gaz kokusunun ise su kaynatmaya çalıştığı küçük tüpten geldiği belirlendi.

Dairenin doğalgazlı ve kombili olduğu tespit edildi. Özsoy'un cenazesi otopsi işlemleri için Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Konuyla alakalı geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör
