Eskişehir’de yürekler ağza geldi! Tramvaydan kopan yüksek gerilim teli yolcuların arasına düştü: ‘Deprem oluyor zannettik’

Olay, Vişnelik Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osmangazi Üniversitesi'nden şehir merkezi istikametine doğru sefer yapan ve şehir içi ulaşımda kullanılan tramvayın güç aldığı katener teli henüz bilinmeyen bir sebeple koptu.
YÜKSEK GERİLİM TELİ DEHŞET SAÇTI
Oldukça yüksek gerilim taşıyan tel, kıvılcım saçarak Atatürk Bulvarı Tramvay Durağının yakınına düştü. Büyük bir gürültü ile kopan telin şans eseri oradan geçen vatandaşların üzerine düşmemesi büyük bir facianın önüne geçti.
TRAMVAY TAHLİYE EDİLDİ
Ayrıca, olay yerine çok yakın bir noktaya kurulan semt pazarından dolayı oluşan kalabalık düşünüldüğünde atlatılan facianın büyüklüğü dikkat çekti. Enerjisiz kalan tramvay tahliye edilirken, yolcular ulaşmak istedikleri noktaya gitmekte zorlandı. Arızada olan tramvay hattına alternatif olarak belediye otobüs seferlerinin başlatıldığı öğrenildi.
SEFERLER AKSADI
Daha sonradan bünyesinde gömülü şekilde batarya bulunduran bir tramvaya yolda kalan 2 araç bağlanarak bulundukları alandan çekildi. Kopan telin tamiri için çalışma başlatılırken, Osmangazi Üniversitesi ile bağlantılı olan hatların uzun bir süre aksayacağı öğrenildi.
'BİZ DEPREM ZANNETTİK'
Olay esnasında bölgede bulunan Hakan Erol ise, "Kablolar yere düştü, biz çıkan gürültüden dolayı deprem oluyor zannettik. Allah'tan bir çocuk falan elektrik akımına kapılmadı. Ona çok şükrettik. Kıvılcımlar gördük. Yolcuları sonrasında tahliye ettiler" dedi.