Eskişehir’de yürekleri ağza getiren kaza! Otomobil metrelerce yükseklikten sulama kanalına uçtu

Giriş Tarihi: 12.04.2026 09:56

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yürekleri ağza getiren bir kaza yaşandı! Kontrolden çıkan otomobil, metrelerce yükseklikten sulama kanalına uçtu. Kazada 2 kişi hafif yaralanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında 75'inci Yıl Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Mahallesi Savaş Özaydemir Teknoloji Bulvarı'nda meydana geldi. Ömer Mesut Çeliker'in kullandığı 06 DNP 047 plakalı otomobil, virajı alamayarak refüje çarptıktan sonra yaklaşık 5 metre yükseklikten sulama kanalına düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ YARALANDI

Araçta sıkışan sürücü Ömer Mesut Çeliker ile yanındaki Berat Hanay, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Kazada hafif şekilde yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kanala düşen aracın çıkarılması için çalışma başlatıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

