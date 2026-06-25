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Giriş Tarihi: 25.06.2026 10:59

Eskişehir'de zincirleme kaza: Biri işçi servisi 4 araç birbirine girdi! 9 yaralı

Eskişehir'de 4 araç birbirine girdi. Meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

İHA Yaşam
Eskişehir’de zincirleme kaza: Biri işçi servisi 4 araç birbirine girdi! 9 yaralı
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Kaza, Tepebaşı ilçesi Fatih Mahallesi Profesör Dr. Orhan Oğuz caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre cadde üzerinde ilerleyen Hakan Y. idaresindeki 26 S 03 plakalı işçi servisi, Fulya Sokaktan çıkan Mesibi Y. idaresindeki 26 AEB 955 plakalı panelvan araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle iki araç savruldu. Servis aracı kaldırıma çıkıp tabela ve ağaca çarparak durabilirken, şans eseri yaya yolunun boş olması facianın önüne geçti.

9 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Savrulan 26 AEB 955 plakalı panelvan araç ise 26 AFK 632 ve 26 FB 183 plakalı park halindeki otomobillere çarptı. Cadde kaza nedeniyle trafiğe kapanırken, olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 sürücü ve toplam 7 yolcu ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ESKİŞEHİR

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Eskişehir'de zincirleme kaza: Biri işçi servisi 4 araç birbirine girdi! 9 yaralı
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