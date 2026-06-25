Eskişehir’de zincirleme kaza: Biri işçi servisi 4 araç birbirine girdi! 9 yaralı

9 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Savrulan 26 AEB 955 plakalı panelvan araç ise 26 AFK 632 ve 26 FB 183 plakalı park halindeki otomobillere çarptı. Cadde kaza nedeniyle trafiğe kapanırken, olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 sürücü ve toplam 7 yolcu ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör