Eskişehir’deki feci kazada hayatını kaybetmişti: Eray Akyol’un tabutundaki o yazı yüreklere işledi!





"BUGÜN BANA, YARIN KOMŞUMA, ÖBÜR GÜN ARKADAŞIMA"

Eray Akyol'un kederli babası Birol Sancar, bu bölgede yaşanan kazalara dikkat çekerek bir önlemin alınmasını istedi. , "Burada bu olaylar sık sık oluyor. Yeter, bugün bana, yarın komşuma, öbür gün arkadaşıma. Artık büyüklerimizden buraya el atmalarını istiyoruz. Oğlum cuma günü askere gidip ayın 10'unda, cumartesi günü Çanakkale Jandarma Birliği'ne katılacaktı. Şu an gördüğünüz gibi yavrum tabutta, diyeceğim, söz yok artık. Dostlar sağ olsun" dedi.