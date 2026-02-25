Eskişehir’e dev hizmetler! Gürhan Albayrak şehrin 23 yıllık su karnesini açıkladı

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Eskişehir'in tarımsal kalkınma ve su yönetimi alanında katettiği mesafeyi gözler önüne serdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Eskişehir'in geleceğini inşa etmeye devam ettiklerini belirten Albayrak, şehrin çehresini değiştiren tesislerin birer yapıdan öte, şehrin yarınları olduğunu vurguladı.

ESKİŞEHİR'E KAZANDIRILAN STRATEJİK TESİSLER



Eskişehir, son 23 yıllık süreçte Tarım ve Orman Bakanlığı ile Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün koordineli çalışmaları sayesinde stratejik yatırımların odağı haline geldi. Bu kapsamlı dönemde şehre 12 adet baraj ve 10 adet gölet kazandırılarak su rezervleri güçlendirilirken, tarımsal verimliliği artırmak amacıyla 98 adet sulama tesisi ve 14 adet arazi toplulaştırma projesi başarıyla hayata geçirildi. Şehrin su yönetimi ve güvenliği de ihmal edilmeyerek, 4 adet yeraltı depolaması ve 33 adet taşkın kontrol tesisi hizmete sunuldu; ayrıca enerji üretimine katkı sağlayan 1 adet Hidroelektrik Santral (HES) faaliyete geçti. Albayrak, yatırımlarda emeği geçen kurumlara teşekkür ederek "Durmak yok, şehrimiz için üretmeye ve hizmet etmeye devam" mesajını verdi.