Eskişehir’e ‘KOM’ Kapanı: Silahlı örgüt lideri ve 31 şüpheli çökertildi

Eskişehir'de aylardır sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından, il genelinde çok sayıda suça karıştığı tespit edilen silahlı bir yapılanma çökertildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nin yürüttüğü 'Suç İşlemek Amacıyla Silahlı Örgüt' soruşturması, örgütün yapısını ve faaliyetlerini tek tek ortaya koydu.

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Soruşturma dosyasına göre örgüt mensupları "silahlı örgüt kurma ve yönetme", "silahla tehdi", "kasten yaralama", "iş yeri kurşunlama", "yağma girişimleri", "tahsilat adı altında çek–senet takibi" ve "mala zarar verme" gibi birçok olayın failleri olarak tespit edildi. Elde edilen bilgiler üzerine örgüt lideri ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 31 şüphelinin farklı suçlara karıştığı belirlendi.

ÇETENİN MÜHİMMAT KASASINA EL KONULDU

18 Kasım sabahı düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 20 kişi yakalandı. Örgüt kapsamında işlenen suçlardan dolayı gözaltı listesinde bulunan 10 kişinin ise hâlihazırda tutuklu olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 5 tabanca, pompalı tüfek, 8 uzun namlulu tüfek fişeği, 357 tabanca mermisi, kılıç, bıçak, bir miktar uyuşturucu madde ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.