İşte, mutlu günlerindeki Cem Muhammet

Bursa'da, teyzesi Kamuran Pınar A.'nın bir yıl esir hayatı yaşayan ve 17 kiloya kadar düşen Cem Muhammet A'nın (9) tedavisine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki devam ediliyor. Muhammet'e düzenli ve belli miktarda gıda ve sıvı verdiklerini belirten uzmanlar, "Muhammet aylarca kaç kalması nedeni ile midesi çok küçük durumda idi. Halk arasında 'Açlıktan midem karnıma yapıştı' deyimi Muhammet'e gerçek olmuştu. Muhammet'i düzenli ve belli miktarda gıdalar vererek belli süre içinde midesinin kendiliğinden normal 9 yaşındaki çocuğun midesine gelmesini sağlayacağız" diye konuştu.
BİR KAÇ AY ALABİLİR
Uzmanlar Muhammet'in 9 yaşındaki çocuk gelişimine gelmesinin 6 ay ile 1 yılı bulabileceğini söyledi. Muhammet'e kalorileri hesaplanarak ve gün gün artırılarak gıda verildiğini de belirten uzmanlar, "Midenin 9 yaşındaki çocuk midesine gelmesini takip edeceğiz. Beslenme ile birlikte kas gelişimi gerekirse fizik tedavi uygulanacak" diye konuştu.
SABAH Muhammet'e anneannesi Asuman A. tarafından bakıldığı dönemdeki mutlu ve sağlıklı fotoğraflarına Fotoğraflarda, anneannesine sevgiyle sarılan Cem Muhammet, gülerek doğum gününü kutluyor. Öte yandan anne Yasemin Acar'ın avukatı Dilek Sezgin, Muhammet'i bu hale getiren teyze Kamuran Pınar Acar'ın gerekli cezayı alması için hukuki mücadeleyi başlattıklarını söyledi.
'OĞLUM ANNEANNESİNDE İKEN GAYET SAĞLIKLI İDİ'
Yasemin Acar, annesi Asuman Acar'ın 5 mart 2020 tarihinde vefat ettiğini söyledi. Annesini İstanbul Şile İmrenliköy Mezarlığına toprağa verdikten sonra oğlu Muhammet'in kız kardeşi Kamuran Pınar Acar tarafından kendisini darp edilerek kaçırıldığını da belirten anne Acar, "Ben şikayetimi gerekli makamlara yazılı olarak yaptım. Sonuç alınamadı" diye konuştu.
'2 YILDIR OĞLUM ARIYORUM'
Anne Yasemin Acar oğlunun 5 Mart 2020 tarihinden buyana kız kardeşi Kamuran Pınar Acar tarafından zorla tutulduğunu söyledi. Oğlunu kız kardeşinin ellerinde bu hale geldiğini de belirten anne Acar, "Annem bakarken oğlumun durumu çok iyi idi. Yaşıtları gibi parlarda oynayan bir çocuktu. Elimden geldiğince düzenli olarak ona oyuncak alıp gönderiyordum. Yanıma alacaktım. Annem 'Biraz bekle durumunu düzelt sonra Muhammet'i alırsın' dedi. 2020 yılında annem ölünce oğlumu kız kardeşim kaçırdı. Kendisinden şikayetçi ve davacıyım" dedi.
HUKUKİ MÜCADELE BAŞLATTIK
Öte yandan anne Yasemin Acar'ın avukatı Dilek Sezgin, Muhammet'i bu hale getiren teyze Kamuran Pınar Acar'ın gerekli cezayı alması için hukuki mücadeleyi başlattıklarını söyledi. Muhammet'e anneanne bakarken son derece sağlıklı bir çocuk olduğunu da belirten avukat Sezgin,"Muhammet anneannesi ile birlikte iken hayat dolu bir çocukmuş. Bunu fotoğraflardan görübiliyoruz. Ne olduysa teyzenin kaçırıp ala koymasında sonra Muhammet bu hale gelmiş. Anne yasal olarak karakol ve savcılığa başvurularını günü gününe yapmış. Ancak burada ihmaller söz konusu. Muhammet'in anneye verilmesi yönünde de yasal işlemleri devam ettiriyoruz" diye konuştu.