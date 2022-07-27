İşte, mutlu günlerindeki Cem Muhammet

HUKUKİ MÜCADELE BAŞLATTIK

Öte yandan anne Yasemin Acar'ın avukatı Dilek Sezgin, Muhammet'i bu hale getiren teyze Kamuran Pınar Acar'ın gerekli cezayı alması için hukuki mücadeleyi başlattıklarını söyledi. Muhammet'e anneanne bakarken son derece sağlıklı bir çocuk olduğunu da belirten avukat Sezgin,"Muhammet anneannesi ile birlikte iken hayat dolu bir çocukmuş. Bunu fotoğraflardan görübiliyoruz. Ne olduysa teyzenin kaçırıp ala koymasında sonra Muhammet bu hale gelmiş. Anne yasal olarak karakol ve savcılığa başvurularını günü gününe yapmış. Ancak burada ihmaller söz konusu. Muhammet'in anneye verilmesi yönünde de yasal işlemleri devam ettiriyoruz" diye konuştu.