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Giriş Tarihi: 18.7.2023

Esma’dan güzel haber!

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Esma’dan güzel haber!
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, patronu İbrahim Gökay Ganioğlu'nun tacizlerine dayanamayınca, geçen 29 Haziran'da 5'inci kattan atlayarak intihar girişiminde bulanan 19 yaşındaki Esma Güleser T.'den güzel haber geldi. Hayati tehlikeyi atlatan kızın gözlerini açtığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Genç kızın vereceği ifade soruşturmanın da seyrini şekillendirecek. Ganioğlu'nun arkadaşı Tarık P.'nin emniyette verdiği ifadesinde şunları söyledi: "Esma'yı dinlemek için bir parkta buluştuk. Korkuyordu ve endişeliydi. Gökay'ı telefonla aradım. Hoparlör açıktı. Esma, Gökay'a, 'Saçlarım koptu, vücudumda morluklar var' dedi. Bir süre sonra Gökay yanımıza geldi. Esma, Gökay'ı görünce korkuyla, koşarak yanımdan uzaklaşmaya başladı. Peşinden koşan Gökay, Esma'yı kolundan yakaladı. Gökay'a, 'Bırak kız gitsin' dedim. Esma daha sonra beni telefonla arayarak 'Gökay bana bir şey yapacak diye dışarı çıkmaya korkuyorum' dedi."

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Esma’dan güzel haber!
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