Esnaf görünümlü uyuşturucu ağı

İstanbul Kadıköy'de geçtiğimiz hafta yapılan Narkotik operasyonu filmleri aratmadı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aylarca takip edip adım adım ortaya çıkardıkları zehir ağındaki pilavcı, takıcı ve kadın kuaförü görünümlü dükkanlar hayrete düşürdü. 75 şüphelinin tutuklandığı soruşturmanın en can alıcı noktalarından birini, Narkotik polisinin aylarca süren takibi sonucu deşifre ettiği şifreli satış yöntemi oluşturdu.

Eğlence mekanlarında uyuşturucu satışının ulu orta değil, son derece planlı bir sistemle yapıldığı ortaya çıktı. Dosyaya yansıyan detaylara göre; kulübe eğlenmeye gelen bir kişi uyuşturucu almak istediğinde, gözüne kestirdiği herhangi birinden değil, bizzat mekanın garsonundan 'sipariş' veriyordu. Garsonla şifreli anlaşma sağlandıktan sonra devreye şebekenin diğer ayağı giriyordu. Şık giyimli, bol para harcayan 'VIP müşteri' kılığındaki uyuşturucu satıcıları, gece kulüplerinde özel stantlarda oturuyor ve garsonun yönlendirdiği 'şifreli müşterilere' karanlıkta el çabukluğuyla zehir teslimatını gerçekleştiriyordu.

PİLAV DEĞİL ZEHİR SATMIŞ...

Polisin takibi, sadece kulüp içlerindeki şifreli sistemi değil, sokaktaki esnaf görünümlü paravanları da bir bir deşifre etti. Bunlar arasında en dikkat çekeni ise sokağın köşesindeki pilavcı dükkanıydı. Bu işletme gece kulüplerinden çıkanların güya karınlarını doyurduğu masum bir duraktı. Ancak görünürde tabak tabak pilav servis edilen bu dükkanın mutfağında aslında tabak tabak uyuşturucu veriliyordu.

Şebekenin kamuflaj yeteneği gıda sektörüyle de sınırlı kalmadı. Dosyaya giren diğer ticari işletmeler arasında bir kadın kuaförü, bir bijuteri (takıcı) ve bir de tekel bayisi bulunuyordu. Kadınların fön çektirmek veya takı almak için girdiği bu mekanların arka odaları ve çekmeceleri, torbacıların zulası haline gelmişti. Dışarıdan bakıldığında bölgenin saygın ve işlek esnafları gibi duran bu işletmeler, sokağın hareketliliğini kendilerine kalkan yaparak uyuşturucu ticaretini pervasızca sürdürdü.