Esnaf, kendisine küfür eden 14 yaşındaki genci bıçakladı

Sinanpaşa İlçesine bağlı Çobanözü Köyünde yaşayan 14 yaşındaki B.B., aynı köyde esnaflık yapan S.K, tarafından küfür edildiği iddiası ile göğsünden ve çeşitli yerlerinden bıçaklandı.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUK AĞIR YARALANDI

Ağır yaralanan B.B., çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şahsın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

ESNAF GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan olayın ardından bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edilirken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. 14 yaşındaki B.B'yi bıçaklayan S.K., ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.