Esnafın kabusu olmuşlardı! Cezaevinden yönetilen çeteye operasyonda yeni gelişme… 63 kişi adliyeye sevk edildi

Operasyonu geçtiğimiz günlerde İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Başakşehir İlçesi başta olmak üzere İstanbul genelinde farklı suçlara karışan, liderliğini daha önce işlediği suçlardan dolayı cezaevinde tutuklu bulunan Ş.B.'nin yaptığı bir silahlı organize suç örgütünün üyelerine eş zamanlı olarak baskın yapıldı. Operasyon Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi.

Örgüt lideri Ş.B.'nin, kurşunlama ve yaralama eylemlerini örgüt üyeleri ile para karşılığı üçüncü kişilere yaptırdığı; söz konusu suç eylemlerinin esnafın üzerinde korku ve baskı oluşturmak, uyuşturucu gelirinin paylaşımı ve bölgesel rant anlaşmazlıkları nedeniyle gerçekleştirildiği saptandı. İstanbul merkezli beş ilde düzenlenen eş zamanlı ve helikopter destekli operasyonda 63 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda; bir kalaşnikof, üç otomatik tabanca, 13 ruhsatsız tabanca, 3,25 kilogram uyuşturucu madde ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Cezaevinden yönetilen çetenin gözaltına alınan üyelerinin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Haber Girişi Hande Erdem - Editör