SON DAKİKA... Esnafın kabusu olmuşlardı... Çirkinler suç örgütüne darbe: 5 şüpheli tutuklandı

Giriş Tarihi: 6.05.2026 12:33 Son Güncelleme: 6.05.2026 12:37

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, esnaf ve iş insanlarını tehdit ederek haraç talep eden, iş yerlerine silahlı saldırı düzenleyen ve bu anlara ait görüntüleri korku yaratmak amacıyla paylaşan “Çirkinler” suç örgütüne darbe vuruldu. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nazrin MALİKOVA Yaşam
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "Çirkinler" suç örgütüne operasyon düzenlendi.

5 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda, örgüt üyelerinin esnaf ve iş insanlarını tehdit ederek haraç talep ettikleri, ödeme yapmayan kişilerin iş yerlerine silahlı saldırı düzenledikleri ve bu anlara ait görüntüleri korku yaratmak amacıyla paylaştıkları tespit edildi.

SİLAHLARI GİZLEDİKLERİ YER PES DEDİRTTİ

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin saldırılarda kullandıkları silahları metruk bir arazide bulunan çöp yığınına gizledikleri belirlendi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, 4 ayrı olaya karıştıkları gerekçesiyle çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

