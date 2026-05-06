SON DAKİKA... Esnafın kabusu olmuşlardı... Çirkinler suç örgütüne darbe: 5 şüpheli tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "Çirkinler" suç örgütüne operasyon düzenlendi.
5 ŞÜPHELİYE GÖZALTI
Operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda, örgüt üyelerinin esnaf ve iş insanlarını tehdit ederek haraç talep ettikleri, ödeme yapmayan kişilerin iş yerlerine silahlı saldırı düzenledikleri ve bu anlara ait görüntüleri korku yaratmak amacıyla paylaştıkları tespit edildi.
SİLAHLARI GİZLEDİKLERİ YER PES DEDİRTTİ
Soruşturma kapsamında, şüphelilerin saldırılarda kullandıkları silahları metruk bir arazide bulunan çöp yığınına gizledikleri belirlendi.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, 4 ayrı olaya karıştıkları gerekçesiyle çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.