Esnafın tente isyanı! İzmir’in tek sorunu tenteler mi?...

İzmir Büyükşehir Belediyesi kent estetiğini bozduğu gerekçesi ile Konak ilçesi 859 sokakta (Kemeraltı'nın Hisarönü girişi) kafe işletenlerden, masa ve sandalyelerini koydukları alanda bulunan tentelerini kaldırmalarını istedi. Bu alanı kullanmak için işgaliye ücreti ödeyen esnaf ise müşterilerini kışın soğuktan, yazın da sıcaktan koruyan tentelerin sökülmesinin kendilerini mağdur edeceğini ifade ete de durum değismedi. İzmir Büyükşehir Belediye Zabıtasi gö,etiminde tenteler bulundukları yerden sökülerek yakındaki boş bir arsaya istiflendi. Söküm işlemi sırasında bazı tentelerin zarar görüp yırtıldığı görüldü.

TEBLİGAT DAHI YAPILMADI

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hiçbir tebligat yapmadan sırf sosyal medyada yayınlanan bir fotoğrafı gerekçe göstererek tenteleri kaldırması yıllardır 859 sokakta esnaflık yapan vatandaşın tepkisine neden oldu.

İŞLERİMİZ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLENECEK

Sorunun çözümü için kent estetiğine uygun ve tek tip tente kullanmaya razı olduklarını belirten esnaf, "Soğuk ya da yağmurlu havalarda müşteriler haklı olarak sokaktaki masa sandalyelerde oturmuyor, kaçıyor. Dükkanlarımızın metrekareleri ufak. Esnaf nasıl para kazanıp ayakta duracak? İzmir'in tek sorunu ya da estetiğini bozan bu sokaktaki tenteler mi? Esnaf olarak Cemil Tugay'dan çözüm bekliyoruz" dedi.

TENTELER TEK TİP OLSUN

25 yılı aşkın bir süredir yıldır sokakta esnaflık yapan Özcan Altınkuş, İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı merhum Ahmet Piriştina döneminde 859 sokağın sevgi yolu gibi düzenlenmek üzere trafiğe kapatıldığını, vefatında sonra projenin yarım kaldığını iddia etti. Piriştina'nın ardından Büyükşehir Belediyesi'nde 3 belediye başkanı değişmesine rağmen bugüne kadar tente ile ilgili hiç sorun yaşamadıklarını savunan Altınkuş, "Esnaf tüm masrafları karşılamaya hazır, buranın da Birinci Kordon gibi projelendirilmesini istiyoruz. Bize tentelerin kent estetiğini bozduğu gerekçe gösteriliyor. Peki kent estetiğine Hisarönü mü, Kahveciler sokağı mı yoksa Bornova Küçükpark mı uygun? Burası kentin merkezi ve biz çözüm istiyoruz. 'Ben yaptım oldu'yu kabul etmiyoruz. Dükkanların kapasitesi belli. İşgaliyesini ödediğimiz alanda müşteriler kışın soğuk ve yağmurda ne yapacak? Müşteri gelip oturamazsa biz dükkan kiramızı, vergimizi nasıl ödeyeceğiz? Kapatıp gidelim mi? Biz ayrıcalık değil, herkesin mağdur olmayacağı bir orta yol bulunmasını istiyoruz. Büyüksehir Belediyesi öncülüğünde proje çizilsin biz esnaf olarak o tente projesini kendi imkanlarımızla yaptırmaya razıyız" diye konuştu.

SOSYAL MEDYA MAĞDURU

8 yıldır kafe işleten Emre Adak ise bir vatandaşın sosyal medyada tentelerin fotoğrafını çekip paylaşmasından dolayı 15 esnafın mağdur olduğunu belirterek, "İzmir'i sosyal medyacılar mı yönetiyor? Tentelerin hiçbiri yaya yolunu kapatmıyor ama paylaşımdan sonra kent estetiği bahanesi ile ertesi gün hemen gelip apar topar 'Kaldırın' dediler. Biz buranın tek tip olması ya da daha güzel olması için çözüm istiyoruz. Sokağımızın girişini belediye kazdı 1,5 aydır asfaltlanmadı. Yani İzmir'in bütün sorunları bitti de bir tek 859 sokak mı kaldı? Cemil Tugay'ın bu mağduriyetten haberi olmadığını düşünüyoruz. Esnaf olarak zaten zor günler geçiriyoruz. Doğma büyüme İzmirli biri olarak, esnaf olarak İzBB Başkanı Cemil Tugay'dan çözüm bekliyoruz" dedi.