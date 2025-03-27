ESP Nedir? ESP (Elektronik Stabilite Programı) Devreye Girince Ne Olur, Ne İşe Yarar?

Yolda ilerlerken aracınızın ani bir şekilde kaydığını hissettiniz mi? Islak ya da buzlu bir zeminde viraj alırken direksiyon hâkimiyetinizi kaybetmek oldukça tehlikeli olabilir. İşte tam da bu noktada devreye giren ESP (Elektronik Stabilite Programı), aracın yol tutuşunu artırarak kayma ve savrulma risklerini minimuma indirir. Sürüş güvenliğini önemli ölçüde arttıran ESP nedir? Elektronik Stabilite Programı devreye girince ne olur ve ne işe yarar?

ESP Nedir?

ESP (Elektronik Stabilite Programı), aracın kaymasını ve savrulmasını önleyen bir sürüş destek sistemidir. Genellikle ABS (Anti Blokaj Fren Sistemi) ve ASR (Anti Patinaj Sistemi) ile birlikte çalışır. ESP, aracın yönünü ve hızını algılayarak sürücünün direksiyon hareketleri ile uyumlu olup olmadığını kontrol eder.

Bu sistem, aracın çeşitli sensörlerinden gelen verileri kullanarak olası kayma veya savrulma durumlarını önceden algılar. Eğer araç, sürücünün belirlediği yönün dışına çıkmaya başlarsa, ESP devreye girerek belirli tekerleklere fren uygular ve gerektiğinde motor gücünü azaltır.

ESP Ne İşe Yarar?

ESP'nin temel amacı, aracın yol tutuşunu artırarak güvenliği sağlamaktır. Özellikle ani manevralar, kaygan zeminler veya yüksek hızda viraj alma gibi durumlarda ESP, aracın kontrolünü korumasına yardımcı olur.

ESP'nin faydaları şunlardır:

Kaymayı ve savrulmayı önler: Islak, karlı veya buzlu yollarda aracın kontrolünü koruyarak güvenli sürüş sağlar.

Viraj güvenliğini artırır: Hızlı girilen virajlarda aracın çizgisinden çıkmasını önler.

Ani manevralarda dengeyi sağlar: Acil durumlarda ani direksiyon hareketleri yapıldığında aracın kontrolünü kaybetmesini engeller.

Sürücü hatalarını telafi eder: ESP, sürücünün fark etmediği küçük hataları düzelterek güvenli sürüşü destekler.

ESP Devreye Girince Ne Olur?

ESP, aracın kayma riski algılandığında otomatik olarak devreye girer. Sistemin devreye girdiğini gösteren bir uyarı lambası (genellikle kayan bir araç sembolü) gösterge panelinde yanar.

ESP devreye girdiğinde şunlar olur: