Esra Erol’da programında gündeme gelen 14 yaşındaki çocuğun istismarına tutuklama kararı

14 yaşındaki P.D. isimli çocuğu istismar eden Afgan Uyruklu Zahid Cabbar Gassami canlı yayına katıldı. Zahid Cabbar Gassami Esra Erol'un programında "O benim karım" diyerek 14 yaşındaki çocuğa istismar ettiğini açıkça itiraf etti.

ESRA EROL'DA PROGRAMI İHBAR KABUL EDİLDİ

Esra Erol, "Yayınlarımızdan sonra bu olayla ilgili yeni iddialar ortaya ve bulgular ortaya attıktan sonra öz anne Ayşe Karakaya çocuğa karşı nitelikli cinsel istismara ve hürriyetinden yoksun bırakmaya yardım, çocuğa ve altsoya karşı eziyet ve kasten yaralama suçundan tutuklandı.

Üvey baba Serkan Karakaya çocuğa karşı kasten yaralama ve silahla tehdit suçundan tutuklandı. İstismarcı Afgan uyruklu Zahid Cabbar Gassami ise çocuğa karşı nitelikli cinsel istismar ve hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından tutuklandı." ifadelerini kullandı.