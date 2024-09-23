Haberler Yaşam Haberleri Esra Erol’da programında gündeme gelen 14 yaşındaki çocuğun istismarına tutuklama kararı
Giriş Tarihi: 23.9.2024 22:03 Son Güncelleme: 23.9.2024 22:04

Esra Erol’da programında gündeme gelen 14 yaşındaki çocuğun istismarına tutuklama kararı

Esra Erol’da programına katılan Serkan Karakaya, eşi Ayşe Karakaya’nın 16 yaşındaki yüzde 50 zihinsel engelli kızı P.D’nin 14 yaşındayken cinsel istismara uğradığını söylemişti. Kısa süre içerisinde Serkan Karakaya’nın eşi Ayşe Karakaya’yı bulan Esra Erol, Türkiye’nin konuştuğu korkunç olayda gerçekleri gün yüzüne çıkardı.

Hande ERDEM Hande ERDEM
Esra Erol’da programında gündeme gelen 14 yaşındaki çocuğun istismarına tutuklama kararı

14 yaşındaki P.D. isimli çocuğu istismar eden Afgan Uyruklu Zahid Cabbar Gassami canlı yayına katıldı. Zahid Cabbar Gassami Esra Erol'un programında "O benim karım" diyerek 14 yaşındaki çocuğa istismar ettiğini açıkça itiraf etti.

ESRA EROL'DA PROGRAMI İHBAR KABUL EDİLDİ

Esra Erol, "Yayınlarımızdan sonra bu olayla ilgili yeni iddialar ortaya ve bulgular ortaya attıktan sonra öz anne Ayşe Karakaya çocuğa karşı nitelikli cinsel istismara ve hürriyetinden yoksun bırakmaya yardım, çocuğa ve altsoya karşı eziyet ve kasten yaralama suçundan tutuklandı.

Üvey baba Serkan Karakaya çocuğa karşı kasten yaralama ve silahla tehdit suçundan tutuklandı. İstismarcı Afgan uyruklu Zahid Cabbar Gassami ise çocuğa karşı nitelikli cinsel istismar ve hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından tutuklandı." ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Esra Erol’da programında gündeme gelen 14 yaşındaki çocuğun istismarına tutuklama kararı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA