Esrarengiz Kasaba Karakterleri - Esrarengiz Kasaba Karakterlerinin İsimleri ve Özellikleri

Esrarengiz Kasaba karakterleri her bölümde farklı bir maceraya atılan bir gruptan ibarettir. Hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap eden Esrarengiz Kasaba karakterlerinin özellikleri dikkat çekicidir. Özelliklerin ve rollerin nasıl olduğunu öğrenmek için tek bir yol vardır. Bu yol, Esrarengiz Kasaba karakterleri isimleri kısmından geçmektedir. Bu sayede konuya dair her şeyi en ince ayrıntısına kadar anlamış oluruz.

Esrarengiz Kasaba Karakterleri

Esrarengiz kasaba bir oyun değildir. Aksine bir dizidir. Fakat bu dizinin bir özelliği vardır. Bu özellik de çocuk kategorisinde yer almasıdır. Çocuk kategorisinde yer alan bir dizi olsa da her yaştan insanın izleyebileceği bir dizidir. Macerayı iliklerinize kadar hissedebileceğiniz de bir dizidir. Dizi hakkında daha söylenebilecek çok şey vardır. Karakterlerden yola çıkarak dizi hakkında daha detaylı bilgi verilecektir.

Esrarengiz Kasaba Karakterlerinin İsimleri

Esrarengiz kasaba dizisi 2012 yılında insanların macerayı çocuk kategorisinde izlenmesi için çıkmıştır. Macerayı odak noktası yapan bu dizi, çizimin televizyonda hayat bulmuş halidir de diyebiliriz. Aslında bu özelliği Esrarengiz Kasaba dizisindeki karakterler sağlamaktadır. Karakterlerin özelliklerinden önce isimleri verilecektir ve isimlerden bazıları şu şekildedir:

Dipper Pines

Mabel Pines

Wendy Corduroy

Stanley Pines

Candy Chiu

Stan Amca

Esrarengiz Kasaba Karakterlerinin Özellikleri

Bu bölümde bazı esrarengiz kasaba karakterinden ve bu karakterlerin özelliklerinden bahsedilecektir. İlk karakterimiz Dipper Pines olacaktır.

Dipper Pines

Dipper Pines bir çocuğun maceracı yapısını izleyenlere göstermektedir. Kendisinin akıllı olduğunu vurgulayabiliriz. Aynı zamanda ayrıntıcı bir karakteri de vardır. Bunlar ve bu gibi özellikler sayesinde daha akıllı ve gözünden bir şey kaçmayan biridir. Dipper Pines'in bir de ikiz kız kardeşi vardır.

Mabel Pines

Daha öncede ifade edildiği gibi Dipper Pines ve Mabel Pines ikiz kardeşlerdir. Mabel Dipper'a göre daha sevecen bir karaktere sahiptir. Mabel bir kız çocuğudur. Aynı zamanda romantikliği seven bir yapısı da vardır. İkiz kardeşi gibi macerayı seven birisidir.

Stan Amca

Satan amca ikiz kardeşlerin amcasıdır. Stan amcadan bahsederken sadece ikizlerin amcası olma dışında farklı olarak tanıtılacak yönleri de vardır. Örneğin Stan amca bazen para kazanırken yanlış yollara sapan bir karakterdir. Bu yolu tercih etmediğinde ise şovmenlik yapmaktadır. Bir diğer para kazanma yolu da bir şeyleri satmasıdır. Örneğin süs eşyası, biblo.