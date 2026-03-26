Esrarengiz olay! Mağara göleti yuttu, su dakikalar içinde boşaldı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesine bağlı Güven Mahallesi sınırlarında bulunan Dımbazlar Göleti'nde eşine az rastlanır bir doğa olayı yaşandı. Göletin zemininde meydana gelen çökme sonucu oluşan delikten sular hızla yer altına akmaya başladı.



SU DAKİKALAR İÇİNDE KAYBOLDU

Kısa süre içerisinde neredeyse tamamen boşalan göletin suyunun, altta bulunan doğal mağara sistemine aktığı belirlendi. Olayın ardından göletin büyük ölçüde kuruduğu gözlendi.

SUYUN YER ALTINDAKİ YOLCULUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yer altına çekilen suların yaklaşık 1 kilometrelik bir hat boyunca ilerleyerek köy çıkışındaki dere yatağından yeniden yüzeye çıktığı tespit edildi.



GEÇMİŞTE MAĞARA AĞZI KAPATILMIŞ

Edinilen bilgilere göre, geçmiş yıllarda söz konusu mağaranın girişinin vatandaşlar tarafından kapatıldığı ve zamanla göletin bu şekilde oluştuğu öğrenildi. Ancak mağara ağzının yeniden açılmasıyla birlikte suyun doğal akışına dönerek yer altına yöneldiği ifade edildi.





BALIKLAR MAHSUR KALDI

Olay sırasında gölette bulunan balıkların bir kısmı mağara içerisine sürüklenirken, bir kısmının ise çekilen suyun ardından sığ alanlarda mahsur kaldığı görüldü. Gölet çevresinde çamurla kaplı alanlar ve çırpınan balıklar dikkat çekti.





YETKİLİLER BÖLGEDE İNCELEME YAPTI

Olayın duyulmasının ardından Kaynarca Belediye Başkanı Kadir Yazgan, Başkan Yardımcısı Bertu Yıldız ve Güven Mahallesi Muhtarı Davut Kanur bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Olayın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.





VATANDAŞLAR ŞAŞKINLIĞINI DİLE GETİRDİ

Mahalle sakinleri yaşananları, "Mağara ağzı patladı, su bir anda kayboldu" sözleriyle anlattı. Olayın ardından geriye çamurla kaplı gölet ve çaresizce çırpınan balıklar kaldı.