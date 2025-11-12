EŞREF RÜYA 22. BÖLÜM BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK? 12 Kasım 2025 Kanal D yayın akışı!

Eşref Rüya dizisinin hayranları gözlerini 12 Kasım 2025 tarihli Kanal D yayın akışına çevirdi. Dizinin yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceği ve yayın akışında hangi programların yer aldığı merak konusu oldu. Kanal D'nin güncel yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılıyor.
Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya bu hafta ekranda yer almadı. Dizinin takipçileri "Eşref Rüya bu akşam yok mu?" sorusuna yanıt ararken, yayın akışında yapılan değişiklik dikkat çekti. 12 Kasım 2025 tarihli Kanal D yayın akışında dizinin tekrar bölümü yer alıyor.
Eşref'in tüm gözler önünde Nisan'ı alıp mekandan çıkışı Dinçer için bir koz haline gelir. Dinçer, Nisan'ı kariyeri için manipüle ederek Eşref'ten uzak tutmaya çalışınca Eşref'in artık sabrı taşar ve Dinçer'i karşısına alır.
Kadir, Tufan'ın başına buyruk hareketlerini kontrol etmeye çalışsa da Tufan, tehlikeli adımlar atarak Kadir'in operasyonunu riske sokar. Gürdallar, evlerine gerçekleştirilen bir saldırı sonrası Tufan'ın peşine takılırlar fakat bu kaçma kovalamanın sonunda kimin avlanacağı belirsizdir.