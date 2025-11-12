EŞREF RÜYA 22. BÖLÜM BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK? Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman? İşte, 12 Kasım 2025 Kanal D yayın akışı

EŞREF RÜYA 22. BÖLÜM ÖZETİ

Eşref'in tüm gözler önünde Nisan'ı alıp mekandan çıkışı Dinçer için bir koz haline gelir. Dinçer, Nisan'ı kariyeri için manipüle ederek Eşref'ten uzak tutmaya çalışınca Eşref'in artık sabrı taşar ve Dinçer'i karşısına alır.

Kadir, Tufan'ın başına buyruk hareketlerini kontrol etmeye çalışsa da Tufan, tehlikeli adımlar atarak Kadir'in operasyonunu riske sokar. Gürdallar, evlerine gerçekleştirilen bir saldırı sonrası Tufan'ın peşine takılırlar fakat bu kaçma kovalamanın sonunda kimin avlanacağı belirsizdir.