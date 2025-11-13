Eşref Rüya 22. bölüm ne zaman yayınlanacak, bu hafta mı? Kanal D ile Eşref Rüya yeni bölüm tarihi

Ekranların sevilen dizisi Eşref Rüya bu hafta yayın akışında yer almadı. Kanal D izleyicileri, 22. bölümü beklerken dizinin tekrar bölümünü görünce "Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu hafta var mı?" sorusunu gündeme taşıdı. Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un rol aldığı dizinin yeni bölüm tarihi araştırılıyor. İşte Eşref Rüya hakkında son gelişmeler...