Haberler Yaşam Haberleri Eşref Rüya 22. bölüm ne zaman yayınlanacak, bu hafta mı? Kanal D ile Eşref Rüya yeni bölüm tarihi
Giriş Tarihi: 13.11.2025 16:31

Eşref Rüya 22. bölüm ne zaman yayınlanacak, bu hafta mı? Kanal D ile Eşref Rüya yeni bölüm tarihi

Kanal D’nin sevilen dizisi Eşref Rüya bu hafta yeni bölümüyle ekrana gelmedi. Dizinin 22. bölümü yerine tekrar bölümü yayınlanınca izleyiciler, “Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman, bu hafta var mı?” sorularını araştırmaya başladı. Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy’un başrollerini paylaştığı yapımın yeni bölüm tarihi merak konusu oldu. İşte Eşref Rüya 22. bölüm yayın tarihi ve detaylar...

Eşref Rüya 22. bölüm ne zaman yayınlanacak, bu hafta mı? Kanal D ile Eşref Rüya yeni bölüm tarihi

Ekranların sevilen dizisi Eşref Rüya bu hafta yayın akışında yer almadı. Kanal D izleyicileri, 22. bölümü beklerken dizinin tekrar bölümünü görünce "Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu hafta var mı?" sorusunu gündeme taşıdı. Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un rol aldığı dizinin yeni bölüm tarihi araştırılıyor. İşte Eşref Rüya hakkında son gelişmeler...

EŞREF RÜYA YENİ BÖLÜM BU HAFTA VAR MI?

Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü bu hafta yayınlanmadı. 22. bölüm, 12 Kasım'da ekrana gelmesi planlanırken, askeri kargo uçağı kazasında şehit olan askerlerimiz nedeniyle yayın ertelendi.

Kanal D, yaptığı açıklamada Eşref Rüya dizisinin 22. bölümünün 12 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanmayacağını duyurdu. Açıklamada, "Hayatını kaybeden kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

EŞREF RÜYA 22. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin yeni bölümü önümüzdeki hafta izleyiciyle buluşacak.

EŞREF RÜYA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Eşref'in tüm gözler önünde Nisan'ı alıp mekandan çıkışı Dinçer için bir koz haline gelir. Dinçer, Nisan'ı kariyeri için manipüle ederek Eşref'ten uzak tutmaya çalışınca Eşref'in artık sabrı taşar ve Dinçer'i karşısına alır.

ARKADAŞINA GÖNDER
Eşref Rüya 22. bölüm ne zaman yayınlanacak, bu hafta mı? Kanal D ile Eşref Rüya yeni bölüm tarihi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz