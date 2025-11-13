Haberler Yaşam Haberleri Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu hafta yok mu? Gözler Eşref Rüya 22. bölümde!
Giriş Tarihi: 13.11.2025 17:24 Son Güncelleme: 13.11.2025 17:25

Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Eşref Rüya, 12 Kasım 2025 tarihli Kanal D yayın akışıyla gündeme geldi. Dizinin yeni bölümüyle ilgili beklenti artarken, izleyiciler yayın saatini ve akış detaylarını merak etmeye başladı. Kanal D yayın akışında hangi yapımların yer aldığı dikkat çekti. Peki, Eşref Rüya bu hafta var mı, yok mu, neden yok? İşte, sorunun yanıtı...

Eşref Rüya dizisinin hayranları gözlerini 12 Kasım 2025 tarihli Kanal D yayın akışına çevirdi. Dizinin yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceği ve yayın akışında hangi programların yer aldığı merak konusu oldu. Kanal D'nin güncel yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılıyor.

EŞREF RÜYA 22. BÖLÜM YOK MU, NEDEN YOK?

Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya bu hafta ekranda yer almadı. Dizinin takipçileri "Eşref Rüya bu akşam yok mu?" sorusuna yanıt ararken, yayın akışında yapılan değişiklik dikkat çekti. 12 Kasım 2025 tarihli Kanal D yayın akışında dizinin tekrar bölümü yer alıyor.

EŞREF RÜYA 22. BÖLÜM ÖZETİ

Eşref'in tüm gözler önünde Nisan'ı alıp mekandan çıkışı Dinçer için bir koz haline gelir. Dinçer, Nisan'ı kariyeri için manipüle ederek Eşref'ten uzak tutmaya çalışınca Eşref'in artık sabrı taşar ve Dinçer'i karşısına alır.

Kadir, Tufan'ın başına buyruk hareketlerini kontrol etmeye çalışsa da Tufan, tehlikeli adımlar atarak Kadir'in operasyonunu riske sokar. Gürdallar, evlerine gerçekleştirilen bir saldırı sonrası Tufan'ın peşine takılırlar fakat bu kaçma kovalamanın sonunda kimin avlanacağı belirsizdir.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Uzak Şehir

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Eşref Rüya (Tekrar)

00.15 Uzak Şehir

03.00 Poyraz Karayel

