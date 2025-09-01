Eşref Rüya yeni sezon ne zaman, hangi gün başlayacak? Gözler Eşref Rüya 2. sezonuna çevrildi

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Eşref Rüya 2. sezonu için bekleyiş sürüyor. Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in yer aldığı dizi ilk sezonuyla izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarmıştı. Peki, Eşref Rüya 2. sezonu ne zaman başlayacak?
EŞREF RÜYA 2. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Eşref Rüya'nın yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Ancak Eşref Rüya dizisinin eylül ya da ekim ayı içerisinde başlaması bekleniyor.
Liderlik hırsıyla gözü kararan Kadir, kontrolü ele geçirmek için her yolu dener ve önüne çıkan herkesi ezmeye kararlıdır. Çiğdem'le yaptığı iş birliği, Nisan ve Eşref'i tehlikeli bir çatışmanın içine sürükler.
Her şeyin alt üst olduğu bu büyük mücadelede Eşref, sevdiklerini korumak için var gücüyle savaşır. Kanların döküldüğü, ihanetin doruklara ulaştığı ve tüm düzenin alt üst olduğu sezon finalinde, Eşref Rüya'sına kavuşmayı beklerken kabusuyla yüzleşecektir.