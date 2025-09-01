Haberler Yaşam Haberleri Eşref Rüya yeni sezon ne zaman, hangi gün başlayacak? Gözler Eşref Rüya 2. sezonuna çevrildi
Giriş Tarihi: 1.9.2025 16:10

Eşref Rüya yeni sezon ne zaman, hangi gün başlayacak? Gözler Eşref Rüya 2. sezonuna çevrildi

Eşref Rüya dizisi için televizyon izleyicilerinin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan dizinin ilk sezonu hem başarılı kadrosuyla hem de hikayesi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Peki, Eşref Rüya yeni sezon ne zaman, hangi gün başlayacak?

Eşref Rüya yeni sezon ne zaman, hangi gün başlayacak? Gözler Eşref Rüya 2. sezonuna çevrildi

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Eşref Rüya 2. sezonu için bekleyiş sürüyor. Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in yer aldığı dizi ilk sezonuyla izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarmıştı. Peki, Eşref Rüya 2. sezonu ne zaman başlayacak?

EŞREF RÜYA 2. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Eşref Rüya'nın yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Ancak Eşref Rüya dizisinin eylül ya da ekim ayı içerisinde başlaması bekleniyor.

EŞREF RÜYA SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Eşref, Nisan ve Yetimler arasında zor bir karar vermek üzereyken, Rüya'dan gelen haberle sarsılır. Hayatının aşkını bulma umuduyla çıktığı yol, onu şimdiye kadarki en büyük sınavıyla karşı karşıya bırakır.

Liderlik hırsıyla gözü kararan Kadir, kontrolü ele geçirmek için her yolu dener ve önüne çıkan herkesi ezmeye kararlıdır. Çiğdem'le yaptığı iş birliği, Nisan ve Eşref'i tehlikeli bir çatışmanın içine sürükler.

Her şeyin alt üst olduğu bu büyük mücadelede Eşref, sevdiklerini korumak için var gücüyle savaşır. Kanların döküldüğü, ihanetin doruklara ulaştığı ve tüm düzenin alt üst olduğu sezon finalinde, Eşref Rüya'sına kavuşmayı beklerken kabusuyla yüzleşecektir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Eşref Rüya yeni sezon ne zaman, hangi gün başlayacak? Gözler Eşref Rüya 2. sezonuna çevrildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz