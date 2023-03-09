Esselatu Hayrun Minen Nevm Ne Demek? Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Ezanın anlamını merak eden herkes, Esselatu Hayrun Minen Nevm ne demek sorusuna da yanıt arar. Allah'a ibadet etmek için müminlere bir çağrı olan sabah ezanında geçen cümlelerden biri olan Esselatu Hayrun Minen Nevm Arapça yazılışı nedir diye sorulur. Arapça olduğu için çoğu kişi, Esselatu Hayrun Minen Nevm Türkçe anlamı nedir diye merak eder. Ezanın Türkçesi nedir ve Esselatu Hayrun Minen Nevm ne demektir?

Esselatu Hayrun Minen Nevm Ne Demektir?

İslam dininin emrettiği üzere her Müslümanın yapmak zorunda olduğu ibadetler vardır. Allah'ın takdirini kazanmak isteyen her mümin, namaz kılar, oruç tutar, Kur'an okur, zekat verir ve hacca gider. Bir müslüman için günde beş vakit namaz kılmak Allah'a yaklaşmanın en kolay yoludur. Namaz, günlük işlere ara vermeyi ve kısa süreliğine mânevi anlamda rahatlamayı ve huzur bulmayı sağlar. Ezan ise namaz vaktini haber veren ve Müslümanların bunun için hazırlanmasını sağlayan bir çağrıdır. Tıpkı Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim gibi ezanın da Arapça okunması çok daha faziletli kabul edilir. Ancak birçok kişi, bu çağrının ne anlatmak istediğini merak eder. Onlardan biri de sabah ezanına eklenen "Esselatu Hayrun Minen Nevm" cümlesidir. Doğru okunuşu bu şekilde olan cümlenin anlamı ise "namaz uykudan daha hayırlıdır". Arapça yazılışı ise şu şekildedir:

الصلاة خير من النوم.

Ezanın Anlamı Nedir?

Ezan, sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere beş vakit namazın vakti konusunda uyarır. Arapça bilmeyenler için ne anlama geldiği bir merak konusudur. Her gün duyulan ancak ne anlatmak istediği bilinmeyen ezan, oldukça derin bir anlama sahiptir. Aşağıda ezanın hem Arapça yazılışı hem de Türkçe meali verilmiştir:

Arapça Okunuşu

"Allâhü ekber, Allâhü ekber, Allâhü ekber, Allâhü ekber.

Eşhedü en lâ ilâhe illallah, Eşhedü en lâ ilâhe illallah.

Eşhedü enne Muhammeden Resûlullah, Eşhedü enne Muhammeden Resûlullah.

Hayye ale's-salâh, Hayye ale's-salâh.

Hayye ale'l-felâh, Hayye ale'l-felâh.

Allâhü ekber, Allâhü ekber.

Lâ ilâhe illallâh."

Türkçe Meali

"Allah en büyüktür, Allah en büyüktür, Allah en büyüktür, Allah en büyüktür.

Allah'tan başka ilah olmadığına şehâdet ederim, Allah'tan başka ilah olmadığına şehâdet ederim.

Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şehâdet ederim, Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şehâdet ederim.

Haydin namaza, haydin namaza.

Haydin kurtuluşa, haydin kurtuluşa.

Allah en büyüktür, Allah en büyüktür.

Allah'tan başka ilah yoktur."

Sabah ezanında ise "Hayye ale'l-felâh"tan sonra "Esselatu Hayrun Minen Nevm" ifadesi dahil edilir.