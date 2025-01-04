Estel Çarşısı’nda geri sayıma başlandı

Mardin'in Midyat ilçesinde Ortaçarşı Mahallesi "Estel Kent Meydanı" projesinde geri sayıma başlandı. Midyat'ın Ortaçarşı mahallesinde 11 bin 611 metrekare alan üzerinde, 96 iş yeri, otel, kapalı otopark, cami yer alan bu projeyle; yaşam ve iş alanlarını modern bir kimliğe kavuşmasına başlandı.

İş makinelerinin çalışmaya devam ettiği çarşıda, dükkanların yıkımı için karar alınmış, çarşının boşaltılması için esnaf iş yerlerini boşaltmaya başlatmıştı. Kepçelerle yıkılmaya başlandığı çarşıda, Yıkım işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte, yeni bir projenin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Bölgede yaklaşık 50 yıldan beri esnaflık yapan Veysi İzgi, "Memleketimiz için hayırlı uğurlu olsun, güzel bir proje olacak. Babam buranın en eski esnafı ve 1950 yılından beri babam burada esnaflık yapıyor" derken, Mahmut Akbulut ise, "1980 yılından beri burada gıda üzerine esnaflık yapıyorum. Bu proje çok güzel olacak. Bizim burada aynı iş yerlerimiz yenilenerek bize teslim edilecek" dedi.