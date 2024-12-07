Haberler Yaşam Haberleri Estetik bağımlısı Tiktok fenomeni Pınar Özkurteller ölümden döndü! Canlı yayınladı...
Giriş Tarihi: 7.12.2024 12:23 Son Güncelleme: 7.12.2024 12:46

Estetik bağımlısı Tiktok fenomeni Pınar Özkurteller ölümden döndü! Canlı yayınladı...

Sosyal medya platformu Tiktok'ta Pınar Özkurteller ismi ile bilinen Tiktok fenomeni geçirdiği sayısız estetik ameliyatları sonrası tanınmaz hale geldi. Son olarak yaptırdığı estetik ameliyatının ardından enfeksiyon kapan ve ölümden dönen Tiktok kullanıcısı fenalaştığı anlarda bile canlı yayını kapatmadı.

CANSU KILINÇ CANSU KILINÇ
Estetik bağımlısı Tiktok fenomeni Pınar Özkurteller ölümden döndü! Canlı yayınladı...

Pınar Özkurteller isimli Tiktok fenomeni geçirdiği burun, dudak, çene, göz kapağı, göz çektirme, yağ aldırma, kaburga, dolgu, botoks sonrası tanınmaz hale geldi. Sayısız işlem yaptıran ve vücudunda doğal hiç bir yer bırakmayan 36 yaşındaki fenomen son olarak göğüslerine silikon taktırdı. Ameliyat sonrası alkol alan ve ilaçlarını kullanmayan Özkurteller'in silikonlarında biriken enfeksiyon canlı yayın yaptığı sırada patladı. Estetik bağımlısı fenomen acı çekerek hastaneye gittiği anlarda dahi canlı yayını kapatmadı.

Acil serviste ilk müdahalesi yapılan genç kadın hastane çıkışı ölümden döndüğünü ve çok korktuğunu belirtti. Tiktok kullanıcısı estetiğe tövbe ettiğini ve bir daha yaptırmayacağını söylese de takipçileri "Bu kaçıncı söz vermem, sen ölene kadar yaptırmaya devam edersin,bir gün canından olacaksın" yorumlarını yaptı.

Tiktok fenomeninin estetik merakı ve ameliyat sonrası halleri ise sosyal medyada tartışma konusu oldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Estetik bağımlısı Tiktok fenomeni Pınar Özkurteller ölümden döndü! Canlı yayınladı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA