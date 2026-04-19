Estetikli firar 7 yıl sonra son buldu

Ankara'da 2010 yılında işlenen ve uzun süre faili meçhul kalan Burak Şen cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada, yıllar sonra kritik bir gelişme yaşandı. Cinayetin azmettiricisi olduğu iddia edilen Barış Mirza, estetik operasyonlarla yüzünü değiştirip kimlik bilgilerini gizleyerek Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra düzenlenen operasyonla yakalandı. Olay, 29 Ekim 2010 gecesi Yenimahalle Demetevler'de meydana gelmişti. Evliliğinin 3. yıl dönümünde otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan Burak Şen (26), aracına isabet eden 28 kurşun sonucu hayatını kaybetmişti. Genç adamın ölümünün ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlatmış, 500'ü aşkın kişinin ifadesine başvurulmuş, MOBESE görüntüleri ve HTS kayıtları detaylı şekilde incelenmişti ancak dosya faili meçhul olarak kalmıştı.

AKRABASINI AZMETTİRDİ

Soruşturmada kırılma noktası, yıllar sonra yaşanan başka bir cinayetle geldi. Çankaya'da taksici Ömrü Gölcük'ün öldürülmesi üzerine başlatılan çalışmalarda, saldırgan Murat Ç.'nin kullandığı silahın Burak Şen cinayetinde kullanılan silahla aynı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Murat Ç.'nin ifadesinde, her iki cinayeti de aynı silahla işlediğini ve talimatı Barış Mirza'dan aldığını söylediği öne sürüldü. Bu ifade üzerine dosya yeniden derinleştirilirken, Barış Mirza da takibe alındı. Soruşturma kapsamında dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise, Barış Mirza'nın Burak Şen ile akraba olduğu ve cinayet öncesinde birlikte düğünde halay çektiklerinin tespit edilmesi oldu. Olayın alacak-verecek meselesi olduğu değerlendirilirken, Mirza'nın çapraz sorgusunda çelişkili ifadeler verdiği, bu süreçte "cinayete azmettirme" suçlamasıyla tutuklandığı belirtildi.

KİMLİK DEĞİŞTİRDİ

Dosyada yer alan bilgilere göre Barış Mirza'nın yurt dışına çıktıktan sonra yaklaşık 7 yıl Gürcistan'da yaşadığı, bu süreçte birden fazla estetik operasyon geçirerek yüz hatlarını değiştirdiği öğrenildi. Şüphelinin ayrıca saç ektirdiği ve kendi kardeşine benzemek için çeşitli müdahaleler yaptırdığı, bu sayede kardeşine ait kimlik bilgilerini kullanarak Türkiye'ye giriş yaptığı iddia edildi. Ankara Emniyeti'nce yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından yeri tespit edilen şüpheli düzenlenen operasyonla Barış Mirza gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.