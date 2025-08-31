Estonya - Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 12 Dev Adam Avrupa Şampiyonası son 16’da!

Basketbol Avrupa Şampiyonası kapsamında oynanan milli maçlar ekran başında takip ediliyor. Son maçta 20 sayı – 7 ribaund – 5 asist ile oynayan Alperen Şengün ve 13 sayı – 4 asist - 3 ribaund - 1 top çalma ile oynayan Onuralp Bitim ön plana çıktı. İşte, 2025 EuroBasket Estonya - Türkiye basketbol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı:
FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Erkek Milli Takımımız, Portekiz'i 95-54'lük skorla mağlup ederek grubundaki üçüncü maçını da kazanarak son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.
A grubunda mücadele eden 12 Dev Adam grupta lider konumda yer alırken 4. maçına Estonya ile çıkacak.
Estonya Türkiye maçı TRT Spor ekranlarından canlı takip edilecek.
2025 FIBA Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçları 6 Eylül tarihinde oynanacak. Çeyrek final maçları 9 Eylül tarihinde gerçekleşecek. Yarı final 12 Eylül ve final maçı 14 Eylül tarihinde oynanacak.