Giriş Tarihi: 31.8.2025 07:50

Estonya - Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 12 Dev Adam Avrupa Şampiyonası son 16'da!

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden A Erkek Milli Takımımız Letonya, Çekya ve Portekiz karşısında aldığı galibiyetlerle 3'te 3 yaparak EuroBasket son 16 turunu garantiledi. Riga Arena'da oynanan karşılaşmaların dördüncüsüne çıkacak 12 Dev Adam bu kez Estonya karşısında mücadele edecek. Bu karşılaşma ile adeta son 16'ya hazırlanacak Milliler, A grubunda lider durumda. Peki; Estonya - Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Avrupa Şampiyonası kapsamında oynanan milli maçlar ekran başında takip ediliyor. Son maçta 20 sayı – 7 ribaund – 5 asist ile oynayan Alperen Şengün ve 13 sayı – 4 asist - 3 ribaund - 1 top çalma ile oynayan Onuralp Bitim ön plana çıktı. İşte, 2025 EuroBasket Estonya - Türkiye basketbol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı:

12 DEV ADAM 3'TE 3 YAPTI!

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Erkek Milli Takımımız, Portekiz'i 95-54'lük skorla mağlup ederek grubundaki üçüncü maçını da kazanarak son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

A grubunda mücadele eden 12 Dev Adam grupta lider konumda yer alırken 4. maçına Estonya ile çıkacak.

ESTONYA - TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

EuroBasket A grubu 4. karşılaşmasında karşılaşacak Estonya ve Türkiye karşısındaki baskebol mücadelesi Riga Arena'da 1 Eylül Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşma TSİ 14.45'te başlayacak.

Millilerin 5. ve son maçı Sırbistan ile oynanacak.

ESTONYA - TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Estonya Türkiye maçı TRT Spor ekranlarından canlı takip edilecek.

2025 FIBA Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçları 6 Eylül tarihinde oynanacak. Çeyrek final maçları 9 Eylül tarihinde gerçekleşecek. Yarı final 12 Eylül ve final maçı 14 Eylül tarihinde oynanacak.

