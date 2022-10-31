Estonya’dan Ne Alınır? Estonya’da Ucuz Olan Şeyler Neler, Hediye Giyecek, Yiyecek Olarak Ne Getirilir?

Diğer Avrupa ülkelerine nazaran hem coğrafi açıdan hem de ekonomik açıdan pek de büyük olmayan Estonya'dan alınacak hediyelik eşyalar da oldukça çeşitlidir. Ülkelerin kendi geleneksel ögeleri özellikle ziyarete gelen turistler için oldukça ilgi çekici olmaktadır. Dilerseniz, Estonya'dan ne getirilir ve neyi meşhur, bunu birlikte öğrenelim...

ESTONYA'DAN NE ALINIR?

Avrupa ülkesi olan Estonya'dan alınabilecek ürünlerin en başında özellikle kehribartaşı geliyor. Kehribartaşı, kehribardan yapılmakta olan envai çeşit tasarım ve takılar Estonya'nın özel sembolleri gibidir. Bunun yanı sıra, el yapımı olan kutular, arabalar, ahşap eşyalar, el yapımı mücevherler, cam-kumaş ve deri işçiliği ürünleri ve de kaliteli olan seramikler de Estonya'dan alınabilecek ürünler arasında bulunuyor. Ayrıca Estonya çikolatası da oldukça meşhurdur ve alınarak dönülecek olan ülkeye getirilebilecek ürünler arasındadır.

ESTONYA'DA UCUZ OLAN ŞEYLER NELER, HEDİYE GİYECEK, YİYECEK OLARAK NE GETİRİLİR?

Turistlerce sıklıkla seyahat edilmekte olan ve tercih edilen ülkeler arasında bulunan Estonya'dan hediyelik eşya alınması, her turistin yegane isteği olmaktadır. Geleneksel ve kültürel olarak keten giysilerden yünden çoraplara ve de ardıç ahşap malzemeli ürünlere değin Estonya'da pek çok alınabilir ürün mevcuttur. Ayrıca yalnızca ürün ve eşya değil, Estonya'dan alınabilecek yiyecek ve içecekler de mevcuttur. İşte, Estonya'da ucuz olarak bulunabilen şeyler; hediye giyecekler ve yiyecekler;