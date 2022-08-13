Et fiyatları düştü mü, düşecek mi? Başkan Erdoğan’dan indirim talimatı! 2022 Et fiyatları ne kadar olacak?

ET FİYATLARI SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERDİ!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin kar amaçlı kurulmadığının altını çizerek, "Fiyatları düşürün, vatandaş daha uygun fiyata alabilsin" demişti. Bu kapsamda yapılacak indirim için gözler .Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'ne çevrildi.

Başkan Erdoğan, vatandaşların enflasyona ezdirilmeyeceğini vurgularken, bunun için Tarım Kredi Kooperatiflerinin fiyatlarını düşürmesini istedi. Özellikle kuzu etinde yapılan yüzde 25'lik indirimin dana eti için de yapılması gerektiğini ifade eden Erdoğan, Tarım ve Orman Bakan Vahit Kirişçi'ye, "Tarım kredi kooperatifleri kar amaçlı kurulmadı, fiyatları düşürün, vatandaş daha uygun fiyata alabilsin" dedi.