Et fiyatları düştü mü, düşecek mi? Başkan Erdoğan’dan indirim talimatı! 2022 Et fiyatları ne kadar olacak?

Et fiyatları indirim beklentisi gündemdeki yerini koruyor. Başkan Erdoğan'ın "Fiyatları düşürün, vatandaş daha uygun fiyata alabilsin" çağırısı sonrası vatandaşlar "et fiyatları düştü mü, düşecek mi, ne kadar düşecek sorularına yanıt aramaya başladı. Et ve Süt Kurumu'nun yaptığı yüzde 25'lik kuzu eti indiriminin dana eti içinde yapılması gerektiği yine Başkan Erdoğan tarafından vurgulandı. İşte et fiyatları son durum…
ET FİYATLARI SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERDİ!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin kar amaçlı kurulmadığının altını çizerek, "Fiyatları düşürün, vatandaş daha uygun fiyata alabilsin" demişti. Bu kapsamda yapılacak indirim için gözler .Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'ne çevrildi.
Başkan Erdoğan, vatandaşların enflasyona ezdirilmeyeceğini vurgularken, bunun için Tarım Kredi Kooperatiflerinin fiyatlarını düşürmesini istedi. Özellikle kuzu etinde yapılan yüzde 25'lik indirimin dana eti için de yapılması gerektiğini ifade eden Erdoğan, Tarım ve Orman Bakan Vahit Kirişçi'ye, "Tarım kredi kooperatifleri kar amaçlı kurulmadı, fiyatları düşürün, vatandaş daha uygun fiyata alabilsin" dedi.
ET FİYATLARI SON DURUM: İNDİRİMİ BEKLİYOR!
Kuzu eti fiyatlarında yüzde 25 indirim yapıldı. Et ve Süt Kurumu'ndan (ESK) yapılan açıklamada indirim sorası gövde kuzu 129,75 liradan 98 liraya, kuzu pirzola 181,50 liradan 137 liraya, kuzu gerdan 114,50 liradan 86 liraya düştü.
İndirim sonrası açıklama yapan Başkan Erdoğan dana eti için de aynı indirimi istedi. Bu noktada vatandaşların indirim beklentisi sürüyor. Fiyatların ne yönde seyredeceği merak konusu.