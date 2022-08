Et fiyatları düştü mü, düşecek mi? Başkan Erdoğan’dan indirim talimatı! 2022 Et fiyatları ne kadar olacak?

Et fiyatları indirim beklentisi gündemdeki yerini koruyor. Başkan Erdoğan'ın "Fiyatları düşürün, vatandaş daha uygun fiyata alabilsin" çağırısı sonrası vatandaşlar "et fiyatları düştü mü, düşecek mi, ne kadar düşecek sorularına yanıt aramaya başladı. Et ve Süt Kurumu'nun yaptığı yüzde 25'lik kuzu eti indiriminin dana eti içinde yapılması gerektiği yine Başkan Erdoğan tarafından vurgulandı. İşte et fiyatları son durum…